السودان.. مصرع 26 شخصا بسبب السيول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 22 دقيقة

قالت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، إن 26 شخصا لقوا مصرعهم منذ بداية شهر تموز/ يوليو الماضي، جراء السيول والأمطار التي تأثرت بها البلاد.

الناطق باسم مجلس الدفاع المدني، العميد “عبد الجليل عبد الرحيم”، قال في تصريحات صحفية، إن الأمطار والسيول تسببت بمصرع 26 شخصًا وإصابة 19 آخرين منذ بداية الشهر الماضي.

وبحسب المسؤول السوداني، فقد تسببت الأمطار والسيول كذلك بانهيار 827 منزل كليا، وألف و611 جزئيا، وتضرر 48 مرفق حكومي، و9 من المتاجر والمخازن، ونفوق 19 من المواشي.

وأضاف، أن “المجلس القومي للدفاع المدني شرع في تحريك قوافل تحتوي على معدات إيواء، ومساعدات إنسانية من غرف الطوارئ في ولايات السودان الـ 18”.

كما أشار إلى أن المجلس “يعمل أيضا على مراقبة الجسور، وسحب المياه”.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وتواجه البلاد سنويا خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة، تسببت العام الماضي بوفاة 138 شخصا.

وعادة ما تغمر مياه السيول والفيضانات المزارع والقرى على ضفاف النيل الأزرق خاصة في يوليو/ تموز وأغسطس/آب مواسم هطول الأمطار التي عادة ما تؤدي إلى تلف الزراعة وانهيار المباني.