انخفاض إمدادات الغاز الإيراني إلى مناطق العراق الوسطى والجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 42 دقيقة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الثلاثاء أن إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقة الوسطى انخفضت من 30 مليون إلى 20 مليون متر مكعب يوميا في حين هبطت الإمدادات إلى المنطقة الجنوبية من 17 مليون إلى خمسة ملايين متر مكعب يوميا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن الانخفاض في إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى أن فقدان المنظومة الوطنية للكهرباء نحو 2600 ميغاوات.

وقالت الوزارة إنها تجري “تنسيقا عاليا وكبيرا مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من هذا الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج.”