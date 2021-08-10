الجيش العراقي يكشف آخر تطورات الانسحاب الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قال الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، إن الجهة المسؤولة عن أعداد المستشارين الأجانب المتبقين في العراق هي اللجنة العسكرية، لافتا إلى أن القوات الأمنية العراقية ستؤمن الحماية لهم.

وقال اللواء رسول في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن “الدفعة الأولى من قوات التحالف الدولي انسحبت خارج الأراضي العراقية “، مبينا أن “عملية الانسحاب ستستمر في الأيام القادمة لحين انتهاء كافة القوات المكلفة بالقتال”.

وأضاف، أن “ما يتبقى من مستشارين سيعملون ضمن قواعد عسكرية”، موضحا أن “القوات الأمنية العراقية ستؤمن الحماية لهم”.

وأكد رسول أن “أعداد المستشارين ستحددها القيادة العسكرية حسب الاحتياج أو اللجنة الفنية التي تباحثت ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي”.

واتفق العراق والولايات المتحدة على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

وتضغط قوى سياسية مقربة من طهران باتجاه مغادرة القوات الأمريكية للبلاد. كما تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متكررة في العراق؛ تتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراءها.