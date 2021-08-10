ألمانيا توقف فحوصات كورونا المجانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، عن وقف إجراء فحوصات فيروس كورونا “كوفيد-19” السريعة بالمجان للسكان، اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك بهدف إعادة إطلاق حملة التلقيح التي تشهد تباطؤا.

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، الثلاثاء، على وقف توفير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بالمجان لكل المواطنين اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

وبموجب القرار، فإن على الشخص الذي يرفض أخذ التطعيم ويرغب في الذهاب إلى مطعم على سبيل المثال أن يتحمل تكلفة إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

ويستثني القرار الأشخاص الذين لا يمكنهم أخذ التطعيم أو لا توجد توصية عامة من قبل اللجنة الدائمة للتطعيم لهم بأخذ اللقاحات المضادة لكورونا.