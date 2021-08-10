شكرا لقرائتكم خبر عن 72.4 % من سكان الإمارات يحصلون على جرعتين من لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أعلنت الإمارات، أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا من إجمالي السكان بلغت 80.97%، في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح 72.46% من إجمالي السكان.



وأكدت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية في الإمارات، التزام ووعي المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة خلال الفترة الماضية ما انعكس إيجابا في تحديث القرارات والإجراءات في مختلف القطاعات.

وقالت الغيثي خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات للحديث عن آخر المستجدات حول فيروس كوفيد-19: "يهدف التحديث الدوري لنسب الطاقة الاستيعابية في القطاعات الحيوية إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي، بالإضافة إلى دعم جهود القطاع الصحي لاحتواء جائحة كوفيد-19، وذلك ضمن دراسة الوضع في الدولة وبنسب تضمن أمن وسلامة فئات المجتمع كافة".

وأشارت إلى أن تلك الجهود الوطنية و المدعومة بالتكامل المجتمعي ومدى إدراكه بالمسؤولية تعد الطريقة الأمثل للوصول إلى التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة بسلام وأمان.

وأوضحت الغيثي أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 80.97%، في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي لقاح 72.46% من إجمالي السكان.

وأضافت أن هذه الاستباقية الوطنية في التعامل مع الجائحة جاءت وفق استراتيجية وطنية متكاملة لتسهم في ضمان صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات والحفاظ على الإنجازات الفريدة التي تم تحقيقها خلال هذه الأزمة العالمية.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي إنه "في إطار جهود دولة الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع فئات المجتمع دون استثناء، تم الإعلان في وقت سابق عن توفير اللقاح للأطفال من سن 3 إلى 17 سنة من لقاح ساينوفارم.. أما لقاح فايزر فهو متوفر للأطفال أيضا من الفئة العمرية 12 إلى 15 سنة".

وأوضحت أن الدولة وفرت اللقاح للأطفال وفق استراتيجيات مدروسة ودراسات ونتائج سريرية تمت على 900 مشارك من الأطفال، وتبين مع هذه النتائج عدم حدوث أية آثار عكسية بعد إعطاء الجرعتين الأولى والثانية معا.

وأكدت الدكتورة الغيثي أنه لم تثبت أي أعراض سلبية خطيرة على متلقي اللقاح حتى اليوم، ولم تتعد الآثار الجانبية للقاح الآثار البسيطة كالألم مكان الحقنة وبعض الأعراض البسيطة كالحمى بنسب بسيطة جدا والتي لا تلبث أن تزول، ويصاحب ظهور هذه الأعراض عند إعطاء أي لقاح تم اعتماده في السابق ضد أمراض أخرى كلقاح شلل الأطفال وغيرها من اللقاحات.

ولفتت إلى أن من بين إجمالي الأطفال الحاصلين على اللقاح عانى 29.7% منهم من ألم في مكان الحقنة و8% منهم من صداع و3.7% من حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة، كما أثبتت نتائج الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال التي أجرتها الدولة فعالية ومأمونية اللقاح على الأطفال وحسب البيانات الأولية فإن 96.6٪ من المشاركين الأطفال في الدراسة تطورت لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس.

وقالت إن مأمونية اللقاح تعتبر مرتفعة لهذه الفئة العمرية حيث لا توجد إصابات بين المطعمين من فئة الأطفال بعد تلقي الجرعة الثانية وتقوم الجهات الصحية المعنية بمتابعة مستجدات اللقاحات المنظمات الصحية العالمية.

وأهابت الدكتورة نورة الغيثي بجميع الأهالي توفير الحماية والسلامة لأطفالهم عبر إعطائهم التطعيم المتوفر في مختلف المراكز الصحية.

وأضافت: "وفق آخر الإحصاءات المتعلقة بأثر اللقاح على فئتي المطعمين وغير المطعمين تبين في شهر يوليو الماضي أن الإصابة بين المطعمين تكون بأعراض خفيفة ولا تستدعي دخولهم إلى المستشفى ويتم عزلهم في المنزل أو الفنادق بنسبة 99% في حين بلغ نسبة من استدعى دخولهم إلى المستشفى 1% فقط وبينت الإحصاءات أيضا أن 8 من أصل 10 مصابين يتم إدخالهم إلى المستشفى هي بين الحالات غير المطعمة وأن 9 من أصل 10 مصابين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة هم من فئة غير المطعمين وذلك للفترة ما بين الأول من يناير إلى الثالث والعشرين من يوليو الماضي".

وأعلنت الدكتورة الغيثي تحديث بعض الخصائص الفنية والتقنية في تطبيق "الحصن"، وذلك لضمان استخدام التطبيق بفاعلية وكفاءة أفضل حيث يمكن الدخول إلى الحساب عن طريق رقم الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد، وذلك لضمان الخصوصية بشكل أكبر كما يوفر التحديث الجديد المعلومات الخاصة بالسفر والتي تبين حالة القادمين أو المغادرين من الدول الحمراء مع توضيح يوم الوصول إضافة إلى بيانات اللقاح.. كما تم إضافة صفحة إصدار شهادات التطعيم الرسمية و المختومة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأيضا شهادات الفحوصات الخاصة بكوفيد-19 مختومة من الوزارة أيضا.

وأكدت أن رمز (QR) الموجود في التطبيق يمكن قراءته مباشرة من كاميرا الهاتف أو الماسح المدمج في التطبيق وهو الوسيلة لتعريف التطعيمات والفحوصات بصورة مشفرة وفي حال عدم توفر تطبيق الحصن في الهاتف الماسح يتم تحويل المستخدم إلى صفحة الويب الخاصة بالحصن وسيتم طلب آخر 4 أرقام من رقم الهوية أو الرقم الموحد أو رقم الجواز.. كما يمكن تفعيل بدائل للتطبيق في حال تعطله تقنيا منها موقع الحصن وطريقة استخدامه شبيهة بالتطبيق كما وفرنا نظام الـ SMS ويتم تلقي نتيجة الفحص أو حالة التطعيم. بالإضافة إلى رسالة تفاعلية USSD كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال على رقم 8004676.

ونوهت إلى أن حالة التطبيق تتسم بثلاثة ألوان فقط في حال كان لون التطبيق لدى المستخدم أخضر يعني أن الفحص السلبي فعال وفي حين يشير اللون الرمادي إلى أن الفحص غير فعال وفي حال كان التطبيق باللون الأحمر يعني أن المستخدم مصاب بفيروس كوفيد-19.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي إن ما حققته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية كان معتمدا على تحملكم المسؤولية المجتمعية ومدى التزامكم بجميع القرارات والبروتوكولات الصادرة من الجهات الرسمية .. نقدر مدى وعيكم للحفاظ على مكتسبات الوطن.

وتم خلال الإحاطة استعراض مادة توضح التحديثات الجديدة في تطبيق الحصن.

من جانبه، قال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "توافق الجهود الوطنية خلال جائحة كوفيد-19 أثبت مدى نجاح استراتيجية الدولة في التعامل مع الأزمات مهما كانت درجة تعقيدها".

وأضاف: "وفرت الهيئة حزمة من الإجراءات والأنشطة الداعمة لحركة المسافرين عن طريق تجهيز فرق عمل لجميع منافذ الدولة ليتم التعامل مع الأشخاص القادمين وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان مرونة حركة دخولهم إلى الدولة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع برؤية سباقة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة، ما ساهم في إرساء بنية تحتية متقدمة بمختلف القطاعات خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والسجل السكاني وهذه الاستراتيجية الاستباقية ساعدت في تعزيز كفاءات مخرجات الأعمال وفي الظروف العادية والخاصة مثل جائحة كوفيد-19.

وأوضح أنه تم الإعلان عن بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة والذي يهدف إلى التحقق من شهادات التطعيم المرفقة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لها واعتمادها بشكل الكتروني وآلي لتسيير حركة القادمين من الخارج ولضمان سرعة الانتهاء من الإجراء.

وقال: "لضمان العبور الآمن للمسافرين خلال هذه الفترة ننصح القادمين إلى الدولة بتسجيل بياناتهم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.ae".

وقال: "عند اعتماد شهادة التطعيم سيتمكن المسافر من إصدارها من تطبيق الحصن كما سيتمتع بنفس المميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح من داخل الدول".. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم فقط اعتماد اللقاحات المعتمدة في الدولة و يمكن للمسافرين البدء بالتسجيل ابتداء من الخامس عشر من أغسطس.. وللتطبيق إمكانية إدراج مختلف البيانات المتعلقة بالمسافر بما فيها معلومات عن شهادات التطعيم، حيث بلغ عدد مستخدمي هذه التطبيقات 63 ألف مسافر من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف العميد خميس الكعبي: " تتوفر خدمة تسجيل القادمين على التطبيق ICA أو على الموقع الالكتروني التابع للهيئة ويتم التسجيل من خلال خطوات بسيطة وسريعة تبدأ بتعبئة البيانات الشخصية وبيانات الجواز بمقدم الطلب مع إدراج عنوان السكن داخل الدولة ومن ثم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتطعيم وإرفاق ما يثبت ذلك، وسيتم خلال الأيام القادمة توضيح كافة الخطوات التفصيلية لاعتماد شهادات التطعيم من خارج الدولة وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام".

وقال: "نرحب بجميع القادمين إلى الدولة ونتمنى لكم قضاء زيارة أو إقامة آمنة وممتعة مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.. فصحتكم أولويتنا.. وننصح جميع القادمين باتباع البروتوكولات الصحية المتبعة في الدولة والتواصل مع الجهات المختصة للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بكوفيد-19".