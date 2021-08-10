اليمن.. لقاء يجمع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزير الخدمة المدنية والسفير رياض العكبري

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أستقبل الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والسفير رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر المنظمة في القاهرة هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 10 أغسطس 2021.



وأطلع الوزير على أنشطة المنظمة وخدماتها. وعبر عن تقديره لجهود المنظمة في دعم مسيرة التنمية الإدارية في الوطن العربي.

كما تم خلال اللقاء التباحث حول العديد من الموضوعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة ببناء قدرات العنصر البشري ودعم جهود اعادة الاعمار، والتطوير الإداري في الظروف الراهنة العصيبة التي تمر بها اليمن، بما يدعم مسيرة التنمية الإدارية والشاملة في الوطن العربي.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور ناصر القحطاني درع المنظمة إلى معالي الدكتور عبد الناصر الوالي.