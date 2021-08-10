شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: استشهاد 25 جنديًا خلال إنقاذ 100 مواطن من الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، استشهاد 25 فردا من الجيش، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.

وقال عبر تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو".

وأضاف: "أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.. تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون".