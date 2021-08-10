شكرا لقرائتكم خبر عن 595 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 595 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البيان إلى 404463

وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 2375.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل 773 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 393957 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 40ر97 في المئة