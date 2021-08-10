الصحة تعلن استمرار حملة تلقي لقاحات كورونا في مدينة الصدر

وذكرت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أننا "نعلن إلى أهالي مدينة الصدر الكرام استمرار حملة الوزارة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والتي باشرت بها صباح اليوم".

وأضافت، أن "الحملة تستمر بإشراف كوادر طبية وصحية متخصصة صباح يوم غد الأربعاء، في قطاع 21 قرب جامع الامام المهدي وفي قطاع 20 قرب جامع تمهيد الظهور".

