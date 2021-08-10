كورونا.. دولة أوروبية تسجل حصيلة وفيات قياسية

وانخفض عدد حالات الإصابة المسجلة اليوم الثلاثاء إلى 23510 حالات من 25161 حالة أمس الاثنين.

هذا وتلقى ما مجموعه 47.06 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 8 أغسطس، وتلقى 39.55 مليون شخص جرعتي اللقاح.



وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 6117540، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 130503.