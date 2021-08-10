العراق يستضيف بطولة النخبة الدولية للمواي تاي

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك، في بيان ورد لـ الخليج 365، الثلاثاء، "عدد من الدول العربية والاجنبية اعلنت موافقتها على المشاركة في البطولة وبحضور ممثل من الأتحاد الدولي للمواي تاي (lFMA)".وأضاف علك، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ومدير شباب ورياضة الأقليم الدكتور شاكر سمو اعلنوا دعمهم وتواجدهم في البطولة، مشيرا الى ان العراق قادر على أستضافة الأحداث الدولية وعازم على انجاح البطولة بكل المجالات، منوها الى ان بطولة العراق لمنتخبات المناطق كانت بروفة نهائية لأحتضان الكرنفال الدولي".

وختم رئيس الاتحاد، بالقول "بطولة النخبة ستكون مضيفة على نفقة الاتحاد العربي، وسيتحمل اتحادنا الأمور اللوجستية والإدارية التي تساهم في انجاح البطولة".