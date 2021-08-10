نشرت معلومات مضللة.. هذا عقاب "تويتر" لنائبة مؤيدة لترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منصة "تويتر"، الثلاثاء، أنها علّقت لمدة أسبوع حساب النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت منصة "تويتر"، إن تلك الخطوة جاءت على خلفية إطلاقها تغريدة "مضللة" بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وجاء في التغريدة التي أطلقت الإثنين وتم تعليق الحساب على خلفيتها أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" يجب ألا تعطي مصادقتها النهائية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقد شدّدت فيها غرين على "فشل" اللقاحات وعدم تمكّنها من كبح تفشي الفيروس.

وصنّفت منصة "تويتر" تغريدة النائبة عن ولاية جورجيا بأنها "مضللة" ونصحت المستخدمين بالسعي لاستقاء المعلومات عن اللقاحات ووضع الكمامات من السلطات الصحية الأميركية.

وجاء في بيان لمتحدث باسم تويتر تلّقته وكالة "فرانس برس" أن "التغريدة المشار إليها تندرج ضمن تصنيفنا للمعلومات المضللة حول كوفيد-19".

وتابع المتحدث أن استخدام "الحساب سيقتصر على نسق القراءة فقط لمدة أسبوع نظرا لتكرارا الانتهاكات لقواعد تويتر".

وتنص قواعد المنصة المتعلّقة بالمعلومات المضلّلة حول كوفيد-19 على أن تدبير تعليق الحساب يتخّذ بعد رابع انتهاك لهذه القواعد.



وفي حال عاودت النائبة الجمهورية انتهاك قواعد المنصة يمكن أن تواجه حظرا دائما.

واتّهمت غرين منصة تويتر بأنها علّقت حسابها لأنها "قالت الحقيقة، وغرّدت بما يقوله كثر".

وتعد غرين مدافعة شرسة عن ترامب ومزاعمه غير المثبتة بأن الديمقراطيين سرقوا انتخابات العام 2020 الرئاسية.

وفي فبراير/شباط قدّمت غرين اعتذارا عن تبنّيها في السابق نظريات مؤامرة لليمين المتطرف، وقد أقيلت من لجنتين نيابيتين.

وفي مايو/أيار، أثارت جدلا بتشبيهها فرض إلزامية وضع الكمامات بإجبار اليهود على وضع شارات تمييزية على ملابسهم (نجوم صفراء) في عهد الحكم النازي في ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.