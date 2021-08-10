جانتس: إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد تهديدات إيران ووكلائها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إن بلاده سنواصل الدفاع عن نفسها وأمنها ضد تهديدات إيران ووكلائها.

وأضاف، خلال جولة في قيادة المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، أن "إيران تشكل الخطر الأكبر على استقرار المنطقة والعالم".

وأوضح أن "على المجتمع الدولي التحرك لكبح اعتداءاتها ومنعها من الحصول على سلاح نووي".

ولفت إلى أن "حزب الله يحاول استغلال الظروف في لبنان لمصلحة إيران وعلى حساب أمن الشعب اللبناني".

وكان جانتس أكد في تصريحات سابقة، أن "إسرائيل ستواجه أي تهديد لسيادتها ومواطنيها وسترد وفقًا لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين".

وتابع: "لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تصبح تهديدا أمنيا لإسرائيل".

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي "المجتمع الدولي إلى العمل على إعادة الاستقرار إلى لبنان".

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الاتهامات بالمسؤولية عن حالة التوتر، التي أعقبت إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب.

وكان آخر توتر بين حزب الله وتل أبيب منذ حرب 2006، وقع في 2019، حين استهدفت مليشيا الحزب آلية عسكرية إسرائيلية.