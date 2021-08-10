اعتبارا من الخميس.. موريتانيا تستعد لإطلاق أكبر حملة للتطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيد ولد الزحاف، إن بلاده ستطلق اعتبارا من الخميس 12 آب/أغسطس الجاري، أكبر حملة للتطعيم ضد كورونا.



وأضاف أن الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، تهدف لإعطاء جرعات لـ300 ألف شخص أي أكثر ممن تلقوا اللقاح منذ بدء الحملة في آذار/مارس الماضي حتى الآن.

ودعا الوزير في لقاء عبر تقنية الفيديو مع وزير الداخلية وولاة المحافظات ومديري الصحة، الثلاثاء، الطواقم الجهوية والمركزية بالانخراط في إنجاح حملة التلقيح المرتقبة والسهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن التطعيم خلال هذه الحملة سيكون مفتوحا أمام جميع الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وأن اللقاح سيكون متوفرا في جميع المنشآت الصحية.

تأتي هذه الحملة الجديدة والثانية من نوعها لحمل الموريتانيين والمقيمين على التطعيم بعد وصول دفعة جديدة من 300 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.