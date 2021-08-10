شكرا لقرائتكم خبر أشتية للإسرائيليين: أوقفوا استقطاعات الضرائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل أمس بوقف ما تستقطعه من أموال شهرية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إن إسرائيل خصمت مبلغ 100 مليون شيكل إسرائيلي (الشيكل يساوي 3.27 دولارات) من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب هذا الشهر، بحجة دفعها لأسر القتلى والأسرى.

وأضاف أن «هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني، ونحن نطالب بكامل المستحقات المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة والتسريبات الضريبية».

وحذر أشتية من أن «استمرار هذه الخصومات غير الشرعية يمثل تعديا صارخا على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا ومسؤولياتها تجاه شعبنا»، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الوفاء بـ»كل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا».

وبدأت الحكومة الفلسطينية أمس صرف رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي، متأخرة بعد نحو أسبوع من حصولها على قرض مالي جديد من البنوك المحلية، بحسب مصادر حكومية.