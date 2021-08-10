شكرا لقرائتكم خبر غني يستنجد بقوى الانتفاضة لمواجهة زحف طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت مجموعة من القادة السياسيين الأفغان والرئيس أشرف غني في اجتماع أمس الأول على تشكيل مركز قيادة مشترك لقوات الانتفاضة العامة لتحسين إدارتها وتجهيزها وتقويتها في القتال ضد طالبان.

وحضر الاجتماع في قصر الرئاسة عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية وعدد من القادة السياسيين بمن فيهم عبدالرب رسول سياف ومحمد يونس قانوني والمشير عبدالرشيد دستم ومحمد محقق ورؤساء مجلس الأمة. يوم الاثنين، بحسب بيان القصر.

وقال القصر عقب الاجتماع «اتفقنا على تعبئة وتقوية وتجهيز سريع لقوى الانتفاضة العامة في إطار الحكومة» لمحاربة طالبان، بحسب قناة «طلوع نيوز» الأفغانية.