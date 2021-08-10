غني يستنجد بقوى الانتفاضة لمواجهة زحف طالبان

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وحضر الاجتماع في قصر الرئاسة عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية وعدد من القادة السياسيين بمن فيهم عبدالرب رسول سياف ومحمد يونس قانوني والمشير عبدالرشيد دستم ومحمد محقق ورؤساء مجلس الأمة. يوم الاثنين، بحسب بيان القصر.
وقال القصر عقب الاجتماع «اتفقنا على تعبئة وتقوية وتجهيز سريع لقوى الانتفاضة العامة في إطار الحكومة» لمحاربة طالبان، بحسب قناة «طلوع نيوز» الأفغانية.
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