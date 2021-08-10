45 قتيلا ومصابا بين أطفال سوريا في شهر

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ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن باينفيل القول في البيان إن»التصعيد المستمر للعنف في سوريا، خاصة في الشمال، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلا منذ بداية يوليو».
وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الحال في سوريا، إذ إنه بعد 10 سنوات من النزاع «أصبح قتل الأطفال أمرا شائعا».
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