شكرا لقرائتكم خبر 45 قتيلا ومصابا بين أطفال سوريا في شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان صادر عن بيرتراند باينفيل، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأن تصاعد العنف في سوريا في يوليو أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأطفال.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن باينفيل القول في البيان إن»التصعيد المستمر للعنف في سوريا، خاصة في الشمال، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلا منذ بداية يوليو».

وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الحال في سوريا، إذ إنه بعد 10 سنوات من النزاع «أصبح قتل الأطفال أمرا شائعا».