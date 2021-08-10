شكرا لقرائتكم خبر أمهات المختطفين اليمنيين: قلوبنا تحتاج للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين المبعوث الأممي الجديد، هانز جروندبرج، إلى العمل من أجل إنهاء ملف المختطفين اليمنيين في سجون ميليشيات الحوثي والإفراج عنهم دون قيود.

وقالت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، «نأمل من المبعوث الجديد أن يكون جادا في قضية المختطفين والإفراج عنهم دون قيد أو شرط؛ لأن قضيتهم إنسانية.

وأضافت في تغريده على»تويتر» «قلوب الأمهات تحتاج السلام»، بعد أن فشلت الجهود السابقة في استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمختطفين، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي بعرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى والمختطفين، رغم مرور ثلاثة أعوام على توقيعه، دون أي اكتراث للاعتبارات الإنسانية، وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين.

من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 165 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات لليمن، ونقلت وكالة «رويترز» عن ليندركينغ «إن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، وأوضح أن المساعدات ستقدم عن طريق «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».

وفيما يخص الصراع، شدد المسؤول الأمريكي على وجود رغبة سعودية لإنهاء الحرب في اليمن، في حين قال «إن علاقة إيران والحوثيين لا تساعد على إيقاف الصراع».

ميدانيا، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لمسلحي ميليشيات الحوثي في جبهة الجاح جنوبي الحديدة، وقال مصدر عسكري، «إن الجيش خاض اشتباكات مع عناصر الميليشيات الحوثية في جبهة الجاح بمديرية بيت الفقيه، جنوبي الحديدة».

وأضاف «إن ميليشيات الحوثي حاولت التقدم والاقتراب من خطوط التماس في المنطقة، لكن القوات المشتركة تمكنت من كسر محاولة التسلل، وأوقعت في صفوف العناصر الحوثية قتلى وجرحى فيما لاذت بقية العناصر بالفرار، حسب مركز إعلام العمالقة.

وفي السياق، أكد مصدر ميداني، وقوع أخطر القيادات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في قبضة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وذكرت المصدر أن القيادي الحوثي المتحكم في الطيران المسير والمشرف على إطلاق الصواريخ البالستية وقع أسيرا في أيدي الجيش الوطني بمحافظة الجوف شمالي اليمن، وأن قوات الجيش والمقاومة استدرجت مجموعة من مقاتلي ميليشيات الحوثي الانقلابية في كمين محكم بصحراء الجوف.

إلى ذلك تمكن مشروع «مسام» من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية، من انتزاع 1.415 لغما خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، تنوعت ما بين 13 لغما مضادا للأفراد، و672 لغما مضادا للدبابات، و730 ذخيرة غير متفجرة. وبلغ إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 266 ألفا و452 لغما، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق السكنية والطرق والمزارع.

مشاهدات يمنية:

