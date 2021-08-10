كيم تهاجم واشنطن وسول

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وقالت كيم يو جونج «إن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبى أطلقا في النهاية مناورات عسكرية مشتركة تزيد من تسهيل عدم الاستقرار «، وأضافت «نعرب عن أسفنا الشديد إزاء عمل الخيانة هذا من قبل سلطات كوريا الجنوبية».
وأضافت «سنعزز دفاعنا الوطني وقدراتنا الوقائية القوية للرد بسرعة على أي عمل عسكري».
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