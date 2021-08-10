شكرا لقرائتكم خبر حريق يعيد حوادث إيران الغامضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حريقا شب في خزان بمجمع خارك للبتروكيماويات أعاد سلسلة الحوادث الغامضة التي تشهدها إيران، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة عليه، ولم تقدم أي تفاصيل أخرى بشأن الحريق أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن حريقا نشب في مصنع للبتروكيماويات بجنوب غرب البلاد، وأضافت الهيئة حينها نقلا عن مدير ميناء ماهشهر أن الحريق شب في مستودع نفايات بمصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات.

وكان حريق اندلع في أبريل الماضي في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأدى إلى إصابة 9 عمال بجروح ولم تحدد أسبابه.

وفي 8 مايو، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة بوشهر جنوب البلاد التي تضم محطة «بوشهر» النووية، فيما تعرض مفاعل «نطنز» لانفجار غامض، في يوليو الماضي، وصفته السلطات بأنه «عملية تخريب» تستهدف البرنامج النووي الإيراني، كما اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

وشهدت إيران في الأشهر الماضية موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.