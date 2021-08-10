شكرا لقرائتكم خبر حريق يعيد حوادث إيران الغامضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن حريقا نشب في مصنع للبتروكيماويات بجنوب غرب البلاد، وأضافت الهيئة حينها نقلا عن مدير ميناء ماهشهر أن الحريق شب في مستودع نفايات بمصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات.
وكان حريق اندلع في أبريل الماضي في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأدى إلى إصابة 9 عمال بجروح ولم تحدد أسبابه.
وفي 8 مايو، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة بوشهر جنوب البلاد التي تضم محطة «بوشهر» النووية، فيما تعرض مفاعل «نطنز» لانفجار غامض، في يوليو الماضي، وصفته السلطات بأنه «عملية تخريب» تستهدف البرنامج النووي الإيراني، كما اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.
وشهدت إيران في الأشهر الماضية موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يعيد حوادث إيران الغامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.