شكرا لقرائتكم خبر تأجيل محاكمة زوما إلى سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأجلت محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، بتهم الفساد حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بعد دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، ليوضع تحت الملاحظة الطبية. وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أنه تم الاتفاق على تأجيل المحاكمة، في جلسة استماع عقدت أمس بالمحكمة العليا في بلدة بيترماريتسبورج شرق البلاد. وقال دالي مبوفو، محامي الدفاع عن زوما، إن حالته الصحية ما زالت قيد التقييم، وسيتم تقديم تقرير طبي إلى المحكمة بحلول 20 أغسطس. ويواجه زوما «79 عاما» اتهامات بتقاضي رشاوى من تجار أسلحة في تسعينات القرن الماضي.



كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة زوما إلى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.