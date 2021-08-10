بنجلاديش تبدأ تطعيم لاجئي الروهينجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون أمس إن بنجلاديش دشنت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين يقيمون في مخيمات لاجئين مزدحمة، عقب فرارهم من الاضطهاد في ميانمار. وأشار أبوتوها بوهيان، منسق شؤون الصحة بلجنة إغاثة اللاجئين وإعادتهم في بنجلاديش، إلى أنه تم إدراج نحو 46 ألفا و600 شخص ممن بلغوا الـ 55 عاما، فأكثر، للحصول على اللقاح في 34 مخيما للاجئين في إطار مرحلة أولى.وأضاف أنه سيزاد عدد الحاصلين على اللقاح وفقا لتوافر الجرعات.



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