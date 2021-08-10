إيران تتسبب في ظلام دامس بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاشت مناطق عدة في العراق ظلاما دامسا بعدما قررت إيران بشكل مفاجئ تعليق تصدير الكهرباء إليها.

وفيما أعلن مسؤول كبير في شركة إدارة الكهرباء الإيرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق، أكد وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم أن تجهيز الكهرباء من الجانب الإيراني معدوم تماما.

وقال وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، «إن أسباب عدم تجهيز إيران للعراق بالكهرباء تعود لانخفاض كميات المياه، الأمر الذي أدى إلى قلة تجهيز طاقة الكهرباء بالمحطات الهيدروليكية لديهم ما تسبب بانقطاعها.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الكهرباء من الجانب الإيراني معدومة تماما، موضحا أن «لديهم المبررات» بحسب ما أفاد السفير الإيراني لدى العراق، وبالتالي فإن «الجانب الإيراني فقد كميات من الميجاوات ما جعل استحالة تجهيز العراق حاليا من الخطوط الإيرانية».

وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق، ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن مشهدي، أن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.