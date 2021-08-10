شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 6 معلومات عن مشروع استخلاص العناصر النووية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة أهم المشروعات المُستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالى 2021/2022، مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، ويضم هذ المشروع الاستراتيجى 5 مشروعات فرعية، أبرزها مشروع استخلاص العناصر النووية.ونستعرض فيما بلى أبرز 6 معلومات عن مشروع استخلاص العناصر النووية:
1- مشروع طويل المدى من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2027
2- تتضمن أعمال المشروع جمع عينات حقلية تكنولوجية من خام البريليوم
3- استكمال تطوير إنتاج أكسيد البريليوم على المستوى نصف الصناعى
4- استكمال استخلاص معدن الثورمالين وتجارب استخلاص عنصر البورون النووى
5- استكمال فصل وتركيز الخامات المُصاحبة للخامات النووية
6- استكمال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال تمعدنات الرواسب المُشعة للخامات النووية