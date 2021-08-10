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تعرف على أهم 6 معلومات عن مشروع استخلاص العناصر النووية

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القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة أهم المشروعات المُستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالى 2021/2022، مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، ويضم هذ المشروع الاستراتيجى 5 مشروعات فرعية، أبرزها مشروع استخلاص العناصر النووية.

ونستعرض فيما بلى أبرز 6 معلومات عن مشروع استخلاص العناصر النووية:

1- مشروع طويل المدى من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2027

2- تتضمن أعمال المشروع جمع عينات حقلية تكنولوجية من خام البريليوم

3- استكمال تطوير إنتاج أكسيد البريليوم على المستوى نصف الصناعى

4- استكمال استخلاص معدن الثورمالين وتجارب استخلاص عنصر البورون النووى

5- استكمال فصل وتركيز الخامات المُصاحبة للخامات النووية

6- استكمال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال تمعدنات الرواسب المُشعة للخامات النووية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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