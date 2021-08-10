شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى بالتوسع فى المدارس اليابانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قطاع التعليم والبحث العلمي، في مقدمتها التوسع في المدارس اليابانية.
1- توصي اللجنة بأهمية التوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات ، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية .
2- زيادة مخصصات البحث العلمي وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي ، مع ضرورة الأستخدام الأمثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمي .
يشار إلي أن الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 تُقدر نحو 65.3 مليار جنيه، منها 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة (54.2 مليار جنيه جهاز حكومى – 2 مليار جنيه هيئات اقتصادية – 0.2 مليار جنيه مركزية)، إلى جانب 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.
ووفقا لبيانات خطة التنمية للسنة المالية 21/2022 فقد تم تخصيص مبلغ 4 مليارات و711 مليون جنيه من الخزانة العامة لاستكمال البنية الأساسية وشراء التابلت، و251 مليون جنيه لاستكمال تجهيزات المدارس المصرية اليابانية، و2 مليار جنيه لفصول الفراغات الذكية، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات و450 مليون جنيه استثمارات موجهة لهيئة الأبنية التعليمية.