شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر رئيس "المصرى القاهرى" يكرم أبطال أولمبياد طوكيو بعضوية مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المكتب التنفيذى للتحالف يدرس حاليا اقتراح من بعض رؤساء الأحزاب بشأن عقد اجتماع خاص لتكريم أبطال أولمبياد طوكيو الذين حصدوا الميداليات ورفعوا أسم مصر في المحافل الدولية.

وقال النائب تيسير مطر إن هذا الاقتراح يهدف إلى تقدير شعبى باسم ما يزيد عى 30 حزبا سياسيا أعضاء بتحالف الأحزاب المصرية ورسالة لأبطال الأولمبياد بأن شعب مصر يُقدر هؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر فى المحفل الرياضي الدولى.

وفى هذا الإطار قرر مجلس إدارة نادى المصرى القاهرى برئاسة تيسير مطر منح أبطال أولمبياد طوكيو وأسرهم عضوية مجانية مدى الحياة بنادى المصرى القاهرى إلى جانب إطلاق أسماء الأبطال على بعض قاعات النادى تقديرا لهم، وحتى يكونوا نماذج ناجحة.