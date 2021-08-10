شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تعاطى المواد المخدرة.. أبرز اشتراطات مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، لدمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ويتصدى لظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وذلك بعدما كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، خاصة وأن الدولة بكل مؤسساتها تولى أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى لها.

وفيما يلى نستعرض أبرز الاشتراطات المنوط توافرها في من يتقدم لاستخراج ترخيص مزاولة النشاط.

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- إجادة القراءة والكتابة.

- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.