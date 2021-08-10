بعد رحيل ميسي.. كيف استقبل مشجعي برشلونة بمصر الخبر الصادم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

لم يكن خبر رحيل اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سهلًا على أحد، صدم مُشجعو نادي برشلونة حول العالم، ولكن وقعه كان أثقل على عبدالله خليفة، أحد مؤسسي نادي مشجعي برشلونة في مصر، الذي تابع مسيرته الكروية منذ أن كان في الحادية عشر.

لا ينس خليفة تلك المباراة، كانت خلال الموسم الكروي عام 2006، وقتها وجد لاعب مُثير للاهتمام عمره لا يتعدى الثالثة وعشرين عامًا، ورغم أنه لم يكن لاعبًا أساسيًا في الفريق البرشلوني بعد "كنت مشدود للاعب شعره حلو وموهوم بيه اسمه ميسي"، ورغم وجود نجوم كبار بالمباراة مثل اللاعب البرازيلي رونالدينيو، واللاعب الكاميروني صامويل ايتو، ومنذ ذلك الحين تابع خليفة مباريات ميسي "بعدها بـ 23 يوم تابعته في كأس العالم في ألمانيا وهو بيلعب مع الأرجنتين"،

حينما تلقى خليفة خبر رحيل ميسي عن ناديه المفضل وذهابه إلى باريس، جرى أمام عينيه شريط الذكريات الحافل بمواقف تاريخية لميسي، يقول خليفة مُتأثرًا "في 2008 كانوا بيقولوا عليه هو المستقبل، وفي نفس السنة خرج النادي على إيد مانشستر في نص النهائي وكان عامل ماتشي تاريخي"، يُكمل خليفة تلك المسيرة؛ ففي عام 2009 حصل على تيشيرت رقم 10، وهو أول موسم لعب فيه بشكل أساسي، وساعد النادي على تحقيق أول ثلاثية في كرة القدم الإسبانية.

وفي موسم 2011-2012 حقق رقم قياسي في الدوري الإسباني وأوروبا، لأكثر عدد من الأهداف في موسم واحد "لما جاب 91 جون"، ووضع نفسه كأفضل هداف لبرشلونة في التاريخ،

تتعدد المواقف التي لا ينساها خليفة لميسي على مدار 15 عام، وكأن جُزء من تاريخه الشخصي قد رحل للأبد، "الموضوع بالنسبالي مش مجرد لاعب مشي، أنا حاسس إني اتدبحت وأنا لسة صاحي".

لم يُفكّر خليفة للحظة واحدة أن ميسي سيرحل عن نادي برشلونة "كنت مستني التجديد مش الرحيل"، حتى أن الأخبار المتلاحقة التي تؤكد ذلك لم تُثنيه عن توقعاته "قولت دي عادة الصحافة وعادي الأخبار هتتغير"، لكن لم يحدث ذلك، وفي نفس الوقت لم يستوعب خليفة ما يحدث حتى اللحظات الأخير من المؤتمر الذي عقد منذ يومين في ملعب الكامب نو.

كانت لحظة قاتلة بالنسبة لخليفة، لم تمرّ بذهنه حتى في أحلك كوابيسه، "كنت مستني إنه يعتزل وسط جمهوره في الملعب لكن مش بالشكل ده".

لبعض الوقت ظل عقل خليفة يُحاول استيعاب ما يحدث، ولكنه الآن يتحدث بشكل عقلاني عن أن مغادرة ميسي ليست نهاية العالم، فقد رحل ميسي عن النادي بسبب تخفيض راتبه، فلم يحدث توافق بين اللاعب الأرجنتيني وإدارة النادي، ويقول خليفة إنه رُبما يتمكن ميسي خلال العامين القادمين-وهي مدة عقد ميسي مع نادي باريس سانت جيرمان- توفيق أوضاعه، والعودة مُجددًا لبيته "هو حتى قال كدا في المؤتمر، والله أعلم بقى هيرجع كمنصب إداري ولا ايه".