الجزائر / 31 حريقًا في 14 ولاية وعدد الضحايا يرتفع إلى 7

اسماعيل عبد الحي - أكدت الإذاعة الجزائرية أن ضحايا حرائق تيزي ويزو في الجزائر بلغ 7 ضحايا ومصابين حالتهما خطيرة، وذلك وفق آخر حصيلة قدمتها وحدات الحماية المدنية اليوم الثلاثاء.

وكان محافظ الغابات لولاية تيزي وزو الجزائرية، واد محمد يوسف قد أفاد بأن عدد ضحايا الحرائق التي تشهدها الولاية منذ أمس الاثنين، إرتفع إلى 5 وفيات، وفق تلفزيون "النهار".

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أوضح واد محمد يوسف أن الوضع جراء الحرائق التي مست غابات ولاية تيزي وزو "خطير جدا".

وإندلعت حرائق هائلة على مستوى الغابات في العديد من ولايات الجزائر مساء أمس الإثنين، حيث تم تسجيل 31 ⁧‫حريقا في 14 ولاية، حسب مصلحة الحماية المدنية.

وأشار تلفزيون "النهار" إلى أن المناطق التي شبت فيها الحرائق هي "4 حرائق في جيجل وحريقان في البويرة وحريقان في سطيف وحريقان في خنشلة وحريقان في قالمة وحريقان في بجاية وحريق عبر كل من ولايات برج بوعريريج وبومرداس وتيارت والمدية وتبسة والبليدة وولاية سكيكدة".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية