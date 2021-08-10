بدء محاكمة إيراني في السويد

وأضاف الممثلون، في بيان لدى إعلان الاتهامات في يوليو، أن «المرشد الإيراني، آية الله الخميني، أصدر بعد ذلك بوقت قصير أمرًا بإعدام جميع المحتجزين في السجون الإيرانية ممن يتعاطفون مع مجاهدي خلق». وقال الادعاء إنه «بعد صدور هذا الأمر، تم إعدام عدد كبير من هؤلاء المعتقلين في الفترة بين 30 يوليو و 16 أغسطس من عام 1988، في سجن جوهاردشت في كرج بإيران».
وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم في ذلك الوقت مساعدًا لنائب المدعي العام بالسجن. ويواجه اتهامات بالمشاركة في عمليات الإعدام وتعذيب السجناء.
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