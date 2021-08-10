القبض على متورطين في استهداف الأبراج بالعراق

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على عدد من المتورطين في استهداف أبراج الطاقة الكهربائية بأنحاء البلاد، بينما اعتمدت خططا جديدة، لحماية الأبراج، ووضع حد لمحاولات تخريبها. وأفاد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم، بأنه تم القبض على عدد من المتورطين، ومنع وقوع الكثير من الاستهدافات لأبراج الطاقة الكهربائية، من خلال نصب كمائن، ونشر قوات الاستطلاع الجوي بطائرات القوة الجوية وطيران الجيش وطائرات الاستطلاع دون طيار.



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