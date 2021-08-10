الجنائية الدولية: محاسبة المسؤولين في ضحايا دارفور

حث كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، السلطات السودانية على اتخاذ «خطوات عملية» لتحقيق العدالة لضحايا صراع دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في المنطقة. وجاءت تصريحات كريم أسد خان في اجتماع مع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفق بيان من الوزارة.

من جهته قال وزير العدل السوداني في بيان إن الحكومة الانتقالية تهتم بتحقيق العدالة في البلاد وتعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق العدالة لضحايا الصراع في دارفور.

ويذكر أن مجلس الوزراء السوداني، كان وافق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة باسم نظام روما الأساسي. ويعدّ قرار الحكومة بالانضمام إلى نظام روما الأساسي خطوة إلى الأمام في المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، بحسب أسوشييتد برس.