آبي يدعو إلى انضمام المواطنين للقوات

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، «جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين» إلى الانضمام للقوات المسلحة، في وقت امتد فيه النزاع الجاري في «تيجراي» منذ 9 أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. أعلن مكتب رئيس الوزراء، في بيان: «حان الوقت لجميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين الانضمام لقوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات، وإظهار وطنيتهم»، وذلك بعدما أعلن، قبل أقل من شهرين، إيقاف إطلاق نار من طرف واحد.



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