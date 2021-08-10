ألمانيا تخصص 30 مليار يورو لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل الثلاثاء عن تخصيص 30 مليار يورو لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات منتصف يوليو الفائت في غرب البلاد.وأوضحت ميركل في مؤتمر صحافي أن المبلغ ستتقاسمه الدولة الفدرالية والمقاطعات الألمانية الست عشرة، لافتة الى أن ذلك «مؤشر تضامن وطني».

ولقي 190 شخصاً على الأقل حتفهم جرّاء الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا منتصف يوليو، فيما كانت راينلند بالاتينات وشمال الراين-فيستفاليا المقاطعتين الأكثر تضرراً.

وفي تأكيد لحجم الدمار، أفاد الاثنين رئيس وزراء شمال الراين-فيستفاليا أرمين لاشيت، المرشّح المحافظ الأوفر حظاً لخلافة ميركل، أن منطقته لم تضطر لبناء آلاف المنازل المدمّرة في وقت واحد منذ الحرب العالمية الثانية.

كما أثارت الكارثة تساؤلات بشأن إن كانت السلطات قامت بما يكفي لتحذير السكان مسبقاً من الكارثة المحدقة.

واتفقت ميركل وقادة المقاطعات الثلاثاء على تحسين نظام التحذير في البلاد عبر خطوات بينها تقديم مبلغ يصل إلى 88 مليون يورو للمقاطعات لتحديث أجهزة الإنذار وتثبيتها بحلول العام 2023.

وأعلن مدعون ألمان الأسبوع الماضي مباشرة تحقيق ضد مسؤول محلي في منطقة آرفايلر متهمين إياه بالإهمال نظراً لتأخر التحذيرات، الأمر الذي أدى إلى مصرع عشرات السكان.