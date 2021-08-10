شيخ الأزهر: الهجرة النبوية من أهم الأحداث المُلهمة للإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الهجرة النبوية الشريفة كانت من أهم الأحداث المُلهمة في سيرة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطت درساً إنسانياً في تعايش نبينا الكريم مع غير المؤمنين به، مقدماً التهنئة إلى الأمة الإسلامية بحلول السنة الهجرية الجديدة 1443.

وكتب شيخ الأزهر تدوينة على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قال فيها: «إن الهجرة النبوية الشريفة كانت ولا تزال من أهمِّ الأحداث الملهمة والفارقة في سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، التي جسَّدت أسمى معاني التضحية والثقة في الله وتحمُّل المشاق في سبيل الدعوة إليه جلَّ وعلا، وأعطت درسًا إنسانيًّا في تعايشه صلى الله عليه وسلم مع غير المؤمنين به».