«الصحة» تصدر تعميماً برفع التعليق عن تسجيل وتسويق منتج دوائي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بشأن تحديث التحذيرات فيما يتعلق باستخدام الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) بعد 20 أسبوعاً من الحمل، موضحة أنه قد يسبب استخدام الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات بحدوث إصابات نادرة قد تكون خطيرة على كلية الجنين، وذلك عند الـ 20 أسبوعاً من الحمل أو بعد ذلك، وقد تسبب بانخفاض مستويات السائل الأمنيوسي أو حدوث مضاعفات أخرى. وأوصت الوزارة بعدم استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ابتداءً من 20 إلى 28 أسبوعاً من الحمل، إلا بنصيحة إخصائي الرعاية الصحية، ولا يجوز استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (أي بعد 28 أسبوعاً حتى نهاية الحمل) ويجب استشارة إخصائي الرعاية الصحية عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الحمل. وأصدرت الوزارة تعميماً آخر إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية برفع التعليق عن تسجيل وتسويق منتج Amopress (Amlodipine) 5mg، ويأتي ذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية برفع التعليق عن تسجيل وتسويق المنتج المذكور بعد أن أثبتت الشركة جودة وفعالية المنتج من خلال تقديم دراسة التكافؤ الحيوي.