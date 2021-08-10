طالبان تحكم سيطرتها على شمال أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - حكم مقاتلو حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، سيطرتهم على أراضٍ استولوا عليها في شمال أفغانستان، في حين اختبأ السكان داخل منازلهم وتعهد قائد موال للحكومة بالقتال حتى الموت دفاعاً عن مزار الشريف أكبر مدينة في الشمال.

ودعا الرئيس أشرف غني رجال المنطقة الأقوياء لدعم حكومته بعد مكاسب طالبان المذهلة، وبعد أن قالت الولايات المتحدة إن قوات غني هي المسؤولة عن الدفاع عن نفسها.

وقال سكان: إن طالبان تحكم سيطرتها بالانتقال إلى المباني الحكومية في مدينة آيبك عاصمة إقليم سمنكان الواقعة على الطريق الرئيسي بين مزار الشريف والعاصمة كابول.

وأضاف السكان الذين ابتعدوا عن الشوارع أن أغلب أفراد قوات الأمن الحكومية انسحبوا فيما يبدو من المدينة.

وقال شير محمد عباس وهو مسؤول ضرائب بالإقليم، رداً على سؤال عن الظروف المعيشية في المدينة: «السبيل الوحيد هو الإقامة الجبرية في المنزل طواعية أو إيجاد سبيل للسفر إلى كابول».

وأضاف عباس وهو أب لأربعة أطفال والعائل الوحيد لأسرته المكونة من تسعة أفراد: «لكن حتى كابول لم تعد خياراً آمناً الآن».

وقال عباس: إن مقاتلي طالبان وصلوا إلى مكتبه وطلبوا من الموظفين العودة لمنازلهم.

وقال هو وسكان غيره إنهم لم يروا أو يسمعوا عن أي قتال اليوم الثلاثاء. واجتاحت طالبان، مدينة آيبك أمس الاثنين. وأكدت طالبان ومسؤولون حكوميون أن الحركة اجتاحت ست عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة في شمال وغرب وجنوب البلاد.