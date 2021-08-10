الصين تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 143 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 108 إصابات منها محلية العدوى، بينما الـ 35 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 93969 حالة، بينهم 1702 لا يزالون يتلقون العلاج، 54 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 87631 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 38 حالة جديدة بدون أعراض. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.