الأولى من نوعها.. انطلاق مناورة سعودية هندية لتأمين الملاحة بالخليج العربي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السعودية، الثلاثاء، انطلاق مناورة هي الأولى من نواعها بين قواتها البحرية ونظيرتها الهندية لتأمين الملاحة بمياه الخليج العربي.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "انطلقت الثلاثاء في مياه الخليج العربي مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (المحيط الهندي) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع القوات البحرية الهندية".



وأضافت: "يأتي هذا التمرين لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة لقوات البلدين لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في مياه الخليج العربي".



وأوضح قائد الأسطول الشرقي السعودي، اللواء ماجد القحطاني، أن "تمرين المحيط الهندي يعد الأول من نوعه بين القوات البحرية السعودية والقوات الهندية"، وفق المصدر ذاته الذي لم يوضح مدة المناورة.



وأكد أن التمرين يهدف أيضا إلى "تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية، وتبادل الخبرات وتوحيد إجراءات ومفاهيم العمل العسكري المشترك وإجراءات القيادة والسيطرة والاتصالات".



ومن وقت لآخر تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران بـ"استهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية"، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال في 2 أغسطس/آب الجاري، إن على بلاده "التحرك الآن" ضد إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في خليج عمان مؤخرا، وسط اتهام أمريكي لطهران وتوعد بالرد ونفي إيراني وتحذير من رد الفعل.

