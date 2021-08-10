اخبار العالم

حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعا بإصابات

أعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 50% تقريبا عن اليوم السابق فيما يمثل أكبر حصيلة يومية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن السلطات الصحية والحكومات المحلية أن كوريا الجنوبية سجلت 2021 إصابة جديدة بحلول التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، مقارنة مع 1384 إصابة مسجلة بحلول التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وأضافت يونهاب أن 1380 من الإصابات الجديدة مسجلة في منطقة العاصمة سول.

وبلغ مجمل الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 2134.

وتواجه كوريا الجنوبية حاليا أسوأ وضع وبائي لها منذ ظهور الجائحة، ما دفع الحكومات إلى تمديد أشد قيود تباعد الاجتماعي تفرضها حتى الآن على منطقة العاصمة سول لأسبوعين على الأقل.

وشملت القيود حظرا على التجمعات الاجتماعية لأكثر من شخصين بعد السادسة مساء. ومُدًدت كذلك القيود خارج منطقة العاصمة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا