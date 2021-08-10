بالأرقام.. هذا ما حققته شركة بيونتك للاقتصاد الألماني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن سباستيان ديلين رئيس معهد مايكرو إيكونوميك للسياسات إن تطوير شركة بيونتك الألمانية الناشئة لقاح كوفيد-19 الرائد وإنتاجه محليا قد يعزز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في العام الجاري، حسبما نقلت وكالة رويترز.

يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني قرابة أربعة بالمئة هذا العام بعد تراجع 4.6 بالمئة العام الماضي بسبب الجائحة. وبناء على تقديرات ديلين، فإن تطوير لقاح كورونا اعتمادا على تكنولوجيا إم.آر.إن.إيه قد يمثل نحو ثُمن نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل في 2021.

وقال لرويترز “اعتقد أنه مثال آخر على تأثير كبير لشركة واحدة على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا”.

وقال مسؤول حكومي إن من الممكن افتراض أن تأثير بيونتك على النمو الاقتصادي الكلي قد يبلغ 0.5 بالمئة بسهولة.

وقال ديلين إنه كاقتصادي معني بالاقتصاد الكلي لا ينظر للشركات كل على انفراد.

وتابع “لكن أحيانا تكون ثمة حالات نادرة تتمتع فيها شركات فردية بأهمية فيما يخص الاقتصاد الكلي. بيونتك مثال نادر”.

وتستند حساباته لأحدث إعلان لنتائج بيونتك الصادرة أمس والتي أظهرت أن الشركة الناشئة تتوقع الآن إيرادات 15.9 مليار يورو (18.63 مليار دولار) من اللقاح هذا العام ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 12.5 مليار يورو.

وقال إن ذلك يعادل تقريبا 0.5 من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا. في 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي لألمانيا حوالي 3.3 تريليون يورو.

وتابع “نظرا لأن بيونتك تشتري منتجات أولية قليلة نسبيا من الخارج، فهي في مجملها تقريبا قيمة إضافية محلية. لذا سيكون لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي”.