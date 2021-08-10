الخارجية الأمريكي: هناك حاجة ملحة لخطوات فورية تحد من الأزمة الإنسانية باليمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنطوني بلينكن" أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفقا لبيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وذكر البيان، أن بلينكن تحدث مع نظيره السعودي، "عن دعم المملكة لوقف إطلاق نار شامل في اليمن، والحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأضاف أن الاتصال ناقش تطورات الأمن الإقليمي على ضوء الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت في بحر العرب.

كما بحث الوزيران القضايا الإقليمية الأخرى، وتعزيز التعاون الأمني، وفقاً للبيان.

ويوم أمس الاثنين، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ عن تخصيص بلاده نحو 165 مليون دولار كدعم إضافي عبر الوكالة الأمريكية للتنمية للمساعدة في مكافحة المجاعة والأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن