6 وفيات بحرائق الغابات المستعرة في الجزائر

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أعلنت الحكومة الجزائرية، أن مشعلي حرائق هم المسؤولون عن عشرات من حرائق الغابات التي أسفرت عن مقتل 6 وتدمير منازل شرقي العاصمة.



وتصاعدت أعمدة الدخان من حرائق في الغابة الواقعة في منطقة تيزي وزو، الثلاثاء، بينما استخدم السكان فروع الأشجار والمياه في محاولة لإخماد النيران.

وقال شهود إن عدة منازل احترقت بينما فرت العائلات إلى فنادق وبيوت للشباب، في حين واجهت أطقم الإطفاء صعوبة في الرؤية بسبب الدخان الكثيف.

وقال أحد السكان الفارين من قرية عزازقة مع عائلته إلى أحد الفنادق "عشنا ليلة مرعبة. احترق منزلي تماما".

وأفاد وزير الداخلية الجزائري كامل بلجود بأنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن إشعال الحرائق مضيفا أن الوفيات ارتفعت إلى 6.

وتابع في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "وحدها الأيدي المجرمة يمكن أن تكون مسؤولة عن اندلاع نحو 50 حريقا في آن واحد في عدة مناطق بالولاية".

ولا يزال رجال الإطفاء والجيش يحاولون السيطرة على الحرائق، وقال بلجود إن الأولوية هي تجنب سقوط المزيد من الضحايا. وتعهد بتعويض المتضررين.

واجتاحت حرائق أصغر نطاقا الغابات في 13 ولاية على الأقل منذ مساء الإثنين.