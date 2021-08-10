شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون : إيران تمد مليشيات الحوثي بالأسلحة لمهاجمة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " ، أن إيران توفر التدريبات والأسلحة للمجموعات المسلحة لتنفيذ هجمات على قواتنا وحلفائنا في المنطقة ، وتمد مليشيات الحوثي بالأسلحة والمعدات لمهاجمة المملكة .

وقالت الوزارة : سنواصل العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لضمان ردع إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب

-واشارت إلى أن تحقيقات جديدة كشفت أن الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن