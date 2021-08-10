اخبار العالم

البنتاجون : إيران تمد مليشيات الحوثي بالأسلحة لمهاجمة المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون : إيران تمد مليشيات الحوثي بالأسلحة لمهاجمة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " ، أن إيران توفر التدريبات والأسلحة للمجموعات المسلحة لتنفيذ هجمات على قواتنا وحلفائنا في المنطقة ، وتمد مليشيات الحوثي بالأسلحة والمعدات لمهاجمة المملكة .

وقالت الوزارة : سنواصل العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لضمان ردع إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب

-واشارت إلى أن تحقيقات جديدة كشفت أن الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا