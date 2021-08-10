تحذير أميركي من استمرار التحورات وقلة التطعيم

■ دلتا ترفع إصابات كورونا بالولايات المتحدة

■ زيادة الإصابات فـي بريطانيا 5%

■ ساعات إضافية لمحارق الجثث فـي سريلانكا

■ إيران تعلن إنتاج 6 ملايين جرعة من «بركت»

■ اسكتلندا ترفع أغلب قيود كورونا

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

حذر خبير الأوبئة الأميركي والمستشار الطبي في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من استمرار التحورات لفيروس كورونا وقلة التطعيم، حيث قد يتسببان بزيادة عدد الإصابات وقلة استجابة اللقاحات. وكان مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أشار إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفيدرالية هذا الشهر، الأمر الذي قال بعض المشككين إنهم يحتاجون إلى سماعه. وقال فاوتشي لبرنامج “ميت ذي برس”على قناة “إن بي سي”: “آمل أن يحصل ذلك في أغسطس”. ونبه اختصاصي الأمراض المعدية إلى أن الفشل في السيطرة على المتحوّرة دلتا من شأنه أن يزيد فرص ظهور متحورة أخرى “قد تكون أكثر إثارة للمشاكل من دلتا”. وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة في أجزاء من الولايات المتحدة ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة. ويشير إحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيدـ19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى أميركا بزيادة نسبتها 35 في المئة خلال الأسبوع السابق. وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات. وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40 في المئة. وسجلت الوفيات زيادة نسبتها 18 في المئة في الأسبوع المنصرم. وفي لندن أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 25161 حالة إصابة جديدة بكوفيدـ19 مما يعني أن نسبة زيادة الإصابات بين الثالث والتاسع من أغسطس بلغت 5.2 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة. وسجلت بريطانيا أيضا وفاة 37 مريضا آخرين في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتهم بكوفيدـ19 الأمر الذي يعني أن نسبة زيادة الوفيات في سبعة أيام 14.8 في المئة. وإجمالا، تلقى 47.06 مليون جرعة أولى من أحد لقاحات كورونا بحلول الثامن من أغسطس وتلقى 39.55 مليون جرعة ثانية. من جانب آخر قال مسؤولون في سريلانكا إن بعض محارق الجثث ستضطر للعمل على مدار الساعة في ظل ارتفاع وفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) في الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع حصيلة وفيات كوفيدـ19 إلى أكثر من 90 وفاة في اليوم خلال الأيام الثلاثة الماضية، وزيادة متوسط الإصابات إلى أكثر من 2500 إصابة يوميا. وقال مسؤولون إنه لهذا السبب، ستعمل بعض محارق الجثث في إقليم “ويسترن” الذي يضم العاصمة كولومبو نوبات عمل إضافية لإكمال حرق الجثث التي تراكمت في المشارح بالمستشفيات. من جانبه صرح مدير مجموعة “بركت” الدوائية الايرانية، حميد رضا جمشيدي، بأنه تم حتى الآن انتاج 6 ملايين جرعة من اللقاح المصنع محليا المضاد لكورونا ، وتم تسليم 2 مليون و200 ألف جرعة لوزارة الصحة. وقال جمشيدي على هامش تفقد مجموعة من الصحفيين لخط انتاج لقاح “كوف ايران بركت” في مدينة “بركت” الدوائية: ان اجراءات الحظر التي لم تسمح باستيراد الأدوية المختلفة، مكنتنا من تحقيق الإنتاج والاكتفاء الذاتي في هذا الصدد”، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية. وبالمقابل رفعت السلطات في اسكتلندا أغلب القيود المتعلقة بفيروس كورونا بعدما تخطت الدولة المستوى صفر في معدلات الإصابة بالمرض بعد منتصف الليل. وباستثناء أماكن الرعاية الصحية، جرى رفع الشروط القانونية بشأن التباعد الاجتماعي وعقد التجمعات. وسوف يعاد الآن فتح كل المواقع بما في ذلك النوادي الليلية.