رئيسي لماكرون: سنقف بوجه العناصر المزعزعة للاستقرار الإقليمي

طهران ـ د.ب.أ: أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، في محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده “ستقف بوجه العناصر المزعزعة للاستقرار الإقليمي”، كما شدد على الحرص على مصالح الشعب في أية مفاوضات. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيسي القول إن “الأميركيين تمادوا في انتهاكهم السافر للتعهدات… وفرض أنواع جديدة من العقوبات على إيران”.

وقال ماكرون إن بلاده تسعى “للتوصل إلى حل لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي” الإيراني، وأعرب عن أمله في أن يتم استئناف المفاوضات ذات الصلة بأقرب وقت.

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