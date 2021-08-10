انقطاع الكهرباء والمازوت يدفع لاحتجاجات بعدة مناطق لبنانية

بيروت ـ د.ب.أ: نفّذ مواطنون لبنانيون غاضبون وقفات احتجاجية في عدد من المناطق في لبنان احتجاجاً على انقطاع الكهرباء وأزمة التقنين القاسي لأصحاب المولدات الخاصة بسبب انقطاع المازوت وانطلقت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تم قطع طريق المطار القديم بالسيارات ، ومدينتي النبطية وصيدا جنوب لبنان .

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر عدّة، وتقنن بإنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول. وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لأكثر من 8 ساعات في اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت، وبعضهم أطفأ المولدات بشكل نهائي.

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