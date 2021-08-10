إحباط محاولة تفجير برج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تفجير برج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية بواسطة زرع عبوة ناسفة، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين".



وأشار البيان إلى أنه "تم تفكيك العبوة بالتعاون مع مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة الى شرطة الطوز دون حادث يذكر".