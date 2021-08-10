انت الان تتابع خبر الملصقات الانتخابية وحرب العبوات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = على خلفية ازالة تجاوزات.. اغتيال مدير بلدية كربلاء واصابة اثنين من موظفيه اثناء تأدية الواجب.
= رفع صور المرشحين المتجاوزين في نينوى.. وبغداد شبه خالية من الملصقات الانتخابية.
= تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن على مشروع داري السكني.. والحكومة تعلن اسماء المستحقين خلال شهر واحد.
= حرب بالعبوات الناسفة تستهدف ابراج الطاقة.. وإيران تعلّق توريد الكهرباء إلى العراق.
= بغداد تتواصل مع زعماء دول لاستضافة مؤتمر إقليمي.. وطهران في مقدمة المرحبين.
= تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن على مشروع داري السكني.. والحكومة تعلن اسماء المستحقين خلال شهر واحد.
= حرب بالعبوات الناسفة تستهدف ابراج الطاقة.. وإيران تعلّق توريد الكهرباء إلى العراق.