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الملصقات الانتخابية وحرب العبوات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = على خلفية ازالة تجاوزات.. اغتيال مدير بلدية كربلاء واصابة اثنين من موظفيه اثناء تأدية الواجب.
= رفع صور المرشحين المتجاوزين في نينوى.. وبغداد شبه خالية من الملصقات الانتخابية.

= بغداد تتواصل مع زعماء دول لاستضافة مؤتمر إقليمي.. وطهران في مقدمة المرحبين.

= تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن على مشروع داري السكني.. والحكومة تعلن اسماء المستحقين خلال شهر واحد.


= حرب بالعبوات الناسفة تستهدف ابراج الطاقة.. وإيران تعلّق توريد الكهرباء إلى العراق.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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