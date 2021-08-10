إيران تعتبر مؤتمر الجوار العراقي خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي

جاء ذلك خلال استقبال رئيسي، اليوم الثلاثاء، لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي سلمه دعوة من رئيس الوزراء الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار، بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال رئيسي، إن "إيران حملت معها على الدوام هاجس حل مشاكل العراق؛ لانها تعتبر نمو هذا البلد وازدهاره من نموها وازدهارها".



وأضاف، أن "إيران، اذ تعتبر الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة قضاياها وتحسين العلاقات فيما بينها، خطوة باتجاه تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين، تؤكد بأن تدخل الاجانب في شؤونها سيثير التوتر ويهدد الامن في المنطقة".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "تظافر الجهود والتعاون بين الدول الإقليمية بعيداً عن التدخل الاجنبي، عنصر اساس لاستمرار الامن والحفاظ على استقرار هذه الدول وتوفير الرخاء لشعوبها".